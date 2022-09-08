中秋連假將至，但Omicron的亞變異株BA.4與BA.5出現，讓本土疫情再度升溫，昨天（7日）再度新增4萬1296例確診案例；前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今天在廣播節目上表示，免不了會有下一波疫情，但要超過上一波的高峰，應該是不太可能。

陳時中今天在《POP搶先爆》接受邱明玉專訪，陳時中表示，疫情有可能在9月底接近高峰，但若要準確地說出9月26日會達到高峰，這就有點接近印度神童的預言之說。不過陳時中直言，在BA.4、5侵襲的情況下，免不了會有一波疫情。

陳時中指出，他不認為疫情會比上一波還要高峰，因為病毒並沒有非常大的變化，突破性感染也沒有特別突出，再加上之前曾染疫過的人，或是打過疫苗的人也比較多，因此基本防禦力稍微強一點，要超過上一波的高峰不太有可能性。但陳時中也強調，這是他以之前個人經驗回答。

陳時中說，他在離開中央流行疫情指揮中心後，對於疫情還是很關心，相關時事問題仍會請教王必勝。

對於疫情是否會影響最近選舉，陳時中表示，疫情是一波一波隨時都在變化，自己目前不在其位，因此也不容易互相影響。