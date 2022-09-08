印尼婆羅洲（Borneo）一處洞穴挖掘出一具3.1萬年前左小腿被切除的人骨遺骸，是目前人類史已知最早的截肢手術。

7日刊登在國際期刊《自然》（Nature）的最新研究發現，印尼婆羅洲（Borneo）一處洞穴挖掘出一具左小腿被切除的人骨遺骸，時間可回溯至3.1萬年前的石器時代，是人類至今最早的截肢手術，這項發現不僅顛覆考古學家認知，也改寫醫學史，原來石器時代就有如此先進的醫學技術。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，澳洲及印尼考古學家2020年在印尼婆羅洲東部加里曼丹省（Kalimantan）一處洞穴挖掘出一具可追溯至3.1萬年前的年輕人骨遺骸，這具遺骸特別的是左小腿已消失，遺骸遺留的跡象顯示，遺骸的主人在青少年時期就被小心翼翼地截肢、切除小腿，之後又存活了6至9年，直到19至21歲期間才因為不明原因死亡。

這項發現讓科學家相當驚奇，因為過去專家多認為，一直要到1萬年前農業出現、人類開始定居、人類社會出現重大轉型，才出現截肢等需要專業知識的手術。目前已知人類歷史上最早的截肢手術可追溯至7000年前現今的法國，一名年長農人的左前臂被切除。

此外截肢直到100年前才成為西方醫學中的常規手術，在抗生素發明之前，許多人通常會在截肢手術中喪命。研究作者之一的澳洲格里菲斯大學（Griffith University）研究員馬洛尼（Tim Maloney）指出，一直到近期的人類歷史，失血、休克、感染都是截肢手術的三大死因。

馬洛尼指出，遺骸剩下的左腿呈現乾淨、斜面、已癒合的切口，而且骨頭沒有感染跡象，他說如果是被鱷魚等咬斷腿，骨頭通常會有感染跡象，骨頭也沒有粉碎性骨折跡象，因此也排除在意外中斷腿的可能性。

印尼婆羅洲（Borneo）一處洞穴挖掘出一具3.1萬年前左小腿被切除的人骨遺骸，骨頭切口乾淨。（圖／美聯社、澳洲格里菲斯大學提供）

研究指出，執行手術的醫師必須對解剖學、肌肉、血管系統有相當詳細的知識，以避免患者在手術期間大量失血或感染，截肢手術後的照護也非常重要，必須定期清理及消毒。

馬洛尼說，最令人驚嘆的是這是真實且直接的考古證據，證明了當地有非常高度的社區關懷，尤其手術後還能在婆羅洲山區存活多年，遺骸的主人需要社區的大量協助及照護。