和大(1536)8月營收首度突破7億元，來到7.02億元，創單月新高，月增4.8％，年增12.25％；累計前8月合併營收為48.86億元，年增11.05％。和大今年3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，受惠外銷價格調漲及匯率因素，進而帶動整體營收及營業利益均呈正向成長。

和大指出，為提前布局世代換車潮及電動車崛起，今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已經啟動，嘉義五廠佔地14,193坪，預計興建建築面積8,185坪，總樓地板面積9,718坪，規畫為金屬科技廠及精密AI廠使用，預計投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億元以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大未來全產能將可突破百億元。

和大擺脫去年谷底，今年3月起營收已如預期每月均站穩6億以上，8月更首次超越7億元，在新產能及新製程陸續正常投產後，營收可望有突破性成長。