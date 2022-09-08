蘋果發表新一代iPhone 14及全新AirPods Pro、Apple Watch產品線，搭配的處理器及配套晶片均由晶圓代工龍頭台積電（2330）量產，加上高效能運算（HPC）、車用及工業用晶片的晶圓代工需求強勁，以及新台幣兌美元匯率趨貶，推升8月合併營收達2,181.32億元，創下單月營收歷史新高。

台積電先進製程及成熟特殊製程產能維持滿載，8月合併營收2,181.31億元創下歷史新高，較7月營收1,867.63億元成長16.8％，與去年8月營收1,374.27億元相較成長58.7％。累計前八個月合併營收達1.4301兆元，與去年同期9,965.40億元相較成長43.5％，持續改寫歷年同期新高紀錄。

台積電預期第三季合併營收介於198～206億美元之間，約折合新台幣5,880.6～6,118.2億元，較第二季成長10.1～14.5％。法人表示，以7月及8月營收表現來看，預期9月營收將站穩2,000億元以上大關，單季營收應可達到業績展望高標，並樂觀預估季度獲利將賺逾一個股本。