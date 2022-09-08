「歳華流轉」程秀瑛 石淑平 油畫雙人展於9月7日在國家圖書館詩篇咖啡隆重開幕。畫展以「歳華流轉」作為標題，述說著兩位畫家將豐富生命體驗投映於畫布中，作品精彩如同她們的人生閱歷，香醇濃郁具有厚度與故事。

程秀瑛、石淑平兩位畫家作品表現方式不盡相同，卻也互相輝映，走進畫展如走進秘密花園。程秀瑛女士作品大量用運用藍色與綠色，以地球的海與陸為創作核心，呈現春暖花開、欣欣向榮景色、大地茁壯的景色，在反思人類與生態的關係的同時，也為世界、為我們的地球祈福。石淑平女士作品以天空為靈感、以大地為寄託，創作出系列刀筆油畫作品，記錄自然中每一個千變萬化、稍縱即逝的瞬間，在作品中感受到石淑平女士那暢意而自由的靈魂。

「歳華流轉」畫展如走進秘密花園。(戴志揚翻攝)

「歳華流轉」畫展開幕茶會現場賓客雲集、人潮絡繹不絕。(戴志揚翻攝)

現場賓客雲集、人潮絡繹不絕，出席來賓橫跨藝文界、工商界、影視界，包含前總統府資政陳金讓先生、前新聞局局長邵玉先生、東森電視台董事長林文淵先生、70年代第一名模周丹薇女士、資深藝人蕭瑤女士、聯賓塑膠董事長江勝吉先生、上報社長胡鴻仁先生、聚新傳媒負責人虞煥榮先生等多位重量級貴賓。石淑平女士的女兒薛幼妮小姐特意放下工作，從香港趕回台灣出席「歳華流轉」開幕茶會，為媽媽和阿姨獻花祝福。

中華民國廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江先生(由左到右)、玄奘大學榮譽客座教授兼藝術設計學院院長李健儀先生、畫家程秀瑛女士、畫家石淑平女士、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙女士、石淑平女士的女兒薛幼妮小姐合影。(戴志揚翻攝)

中華旗袍文化交流學會創會理事長石淑平女士在此次畫展開幕前夕發起愛心募款活動，希望各界將祝福的花禮轉為「愛心小卡」，除了減少場地與環境的負擔，也將各界對畫展的祝福放大，幫助更多需要的人。

世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙女士致詞並祝福：「兩位畫家不斷的自我突破，歲月的故事與優雅的氣質皆反應畫作。」

玄奘大學榮譽客座教授兼藝術設計學院院長李健儀先生致詞並祝福：「畫作的堆疊及推敲，如同人生的體悟，兩位畫家的品味及天份是藝術家最難得的禮物。」

畫家石淑平女士致詞。(戴志揚翻攝)

畫家程秀瑛女士致詞。(戴志揚翻攝)

中華民國廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江先生致詞並祝福：「兩位畫家畫風各異，畫作中傳遞出強烈的原始慾望及心理想法，清新脫俗，氣質美如蘭，才華馥比仙。」

程秀瑛女士表示：「歲月流轉，在天命之年，重拾小時候的夢想，挑戰自己，繼續完成生命的拼圖。」

石淑平女士表示：「在卸下中華旗袍文化交流學會理事長職務時，迎來畫家這個新的頭銜，到了60歲，再次迎來人生的『第一次』畫展，人生如同創作，不拘形式、不限年齡，鼓勵同齡人盡情揮灑精彩人生。」