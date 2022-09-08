民進黨新北市長候選人林佳龍昨(7日)在臉書表示，十分榮幸能獲得數百位建築師、會計師、律師、醫師、中醫師及牙醫師，共同組成「六師後援會」的支持；他相信擅長解決問題的新北戰隊、再加上六師的專業相挺，一定能讓新北大翻新！

六師是社會的中堅，有充分的專業知識，林佳龍表示，六師可以判斷候選人的格局，這是民主政治中最重要的公民意識，新北升格12年，沒有相對應的政績，在六師專業的放大鏡下檢驗，侯市府缺乏長遠都市計畫的缺失一覽無遺，一個沒有願景的首長，耽誤的不只是新北市民的前途，更是一座城市的未來。​​他懇切期待年底能有機會，與六師一起用「專業」翻轉新北。​

林佳龍更透露，自己是政策控、也是執行力高的人，目前所提出的新北大翻新願景，對比現任市長侯友宜治標不治本的做法，就能明顯看出在城市規劃專業上的差異，尤其新北地大人口多，首都圈治理觀及執行效率更是重要，這都需要一個有經驗、有能力的人來帶領推動。