清水門市「漁倉食事」有現撈的肉魚、小卷及黑鲳、土魠、白帶魚、石斑魚等，當令新鮮漁產。（台中區漁會提供）

清水門市「漁倉食事」還有漁會開發的烏魚鬆、烏魚脯、烏魚子及海洋保養品系列等漁產加工品。（台中區漁會提供）

清水門市「漁倉食事」還有漁會開發的烏魚鬆、烏魚脯、烏魚子及海洋保養品系列等漁產加工品。（台中區漁會提供）

中秋節連續3天假期到來，台中區漁會為服務鄉親可就近買到新鮮的魚貨，特於清水區新興路設立「漁倉食事」。總幹事趙朝森說，將於9日開幕，提供現撈海鮮、國產漁獲、獨家伴手禮及海洋精萃禮盒等；開幕期間還有來店好禮相送，消費滿500元即贈優質漁產品乙份，敬請鄉親蒞臨惠顧。

趙朝森指出，梧棲漁港擁有台灣西海岸最豐富的海洋生態，漁會基於調節產銷平衡提升漁民收益，收購漁港現流魚貨，如肉魚、小卷及黑鲳、土魠、白帶魚、石斑魚等當令新鮮漁產，進行三去處理(去鰓、去鱗、去內臟)，採真空包裝急凍低溫保存，鎖住賞味期攻略民眾烹調的需求。

總幹事趙朝森說，因應消費型態及族群的轉變，近年來漁會積極開發新食代水產品，包括烏魚鬆、烏魚脯、烏魚子及海洋保養品系列等漁產加工品，採跨界的合作理念，成功開展通路的結盟；期望帶給消費者走進漁村、品嘗海洋最簡單美味的初心。

趙朝森表示，漁會在市府農業局輔導下，在清水區新興路19號，清水第一公有零售市場旁成立水產品實體店鋪「清水門市-漁倉食事」，歷經疫情紛擾，用心建構舒適的消費環境，秉持在地漁產品的口碑，在原有產銷機制下另闢新通路；藉由提升在地優質水產品牌的能見度，期待帶給消費者全新的味蕾新體驗。

台中區漁會強調，「清水門市-漁倉食事」，訂於9日開幕，提供現撈海鮮、國產漁獲、獨家伴手禮及海洋精萃禮盒等嘉惠鄉親。開幕期間來店好禮相送，消費滿500元贈優質漁產品乙份，歡迎喜愛新鮮魚產品的民眾前往採購，歡度中秋佳節。