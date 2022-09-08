在蘋果舉辦萬眾矚目的年度秋季新品發表會時，行動衛星通訊公司Globalstar宣布將為即將推出的iPhone 14系列手機提供由衛星支援的「SOS緊急服務」，周三美股盤中，Globalstar因為該消息一度暫停交易，在恢復交易後股價急速飆漲42%，但也很快回吐漲幅，終場收跌1.44%。在發布消息前，Globalstar股價大跌逾10%。

該公司盤後股價上漲2.91%，報2.12美元。

雖然Globalstar股價陷入劇烈震盪，且未能守住盤中飆漲的氣勢，但其股價走勢仍然凸顯出一個事實，即打入像蘋果此類科技巨頭的供應鏈，對這些小型企業的影響有多大。

早在2020年初，Globalstar就曾透露已經同意為「某潛在客戶」提供行動衛星通訊服務，當時該公司未具體指明客戶是誰。Globalstar在周三提交的監管文件中披露，這個重要的客戶就是蘋果公司。

根據雙方協議的副本，蘋果除了成為Globalstar的客戶，也可以選擇取得認股權證，以每股1.01美元價格買進Globalstar多達 2.64%在外流通股份。但蘋果並沒有義務接受這些認股權證。

Globalstar現在預估2023年營收將介於1.85億～2.3億美元，部分將取決於與蘋果相關的業務發展。分析師此前預期該公司2023年營收為1.306億美元。

Globalstar表示，公司預期到2026年這些財務指標將顯著改善，與2023年的預測相比，總營收估將成長約35%，主要受到該合作協議帶動。

根據Globalstar提交的文件，蘋果同意為該衛星通訊公司95%的新衛星與其他成本等資本支出買單。但Globalstar表示，根據雙方協議，為了發射新衛星，公司必須籌集更多債務資本（debt capital）。

至少自2021年以來，業界就開始預期iPhone手機將引進連結衛星的通訊服務。

蘋果在秋季發表會上表示，iPhone具有相容性的天線能連結衛星，在一般蜂巢式網路無法覆蓋之處仍可維持通信，且手機還能壓縮信息以加快衛星傳送到地面基地台的速度，之後地面基地台再將信息傳送給緊急服務單位。