5G人才才是王道，台灣大(3045)向新世代優秀人才大力招手，台灣大今(8)日總經理林之晨率一階主管對外正式宣告啟動大舉招募菁英，加速台灣大轉型，鼓勵員工發揮「學力」，不僅如此，今年台灣大更加碼推出員工信託持股2.0，提撥金額優於同業。

台灣大總經理林之晨今日率領「台灣大長人陣」出席活動，包括新任的財務長張家麒、資訊長蔡祈岩、商務長林東閔、數據長詹兆源與策略長李廷峰，並與媒體分享「人才高學力、職場心動力」人才招募與留任計畫，爭取程式開發與數據科學、智能客服網站工程師、AI視覺系統研發工程師、防禦服務工程師、遊戲金流商務開發、再生能源發展工程師等優秀菁英加入台灣大，一起成為加速台灣大轉型的關鍵新動力。

台灣大深信人才是維繫核心競爭力的關鍵，重磅推出「HIPO疾行軍」招募計畫，募集程式開發、數據科學領域專才，具備勇於接受挑戰的高潛質(High Potential、HIPO)，由高階主管擔任導師，進行完整培訓，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金；同時也醞釀「早苗計畫」，培育校園人才，縮短學用落差，還擴大邀約外籍學生實習，儲備更多樣化的人才庫。

對於優秀人才，台灣大也提出相應的獎酬與福利，除了一般員工全年薪酬約可達18個月以上，今年同步調高起薪與年度調薪率，更超前佈署各項福利措施，自2006年即開國內電信業先河，率先實施員工持股信託，員工每月薪資定額提撥，公司相對提撥同等金額，今年更加碼推出員工信託持股2.0，公司提撥金額優於同業。

台灣大鼓勵員工發揮「學力」，在內部創新學習也不斷出新招，與AppWorks School合作，讓員工接受20週的全薪培訓，高達86%學員結訓後轉任新職，等同於為自己、也為公司加值。

另外，台灣大還有「工作社團」，鼓勵同仁打破原先所學，利用20%上班時間，到不同部門去「輔修」該部門的工作，促進跨部門交流，參加者多半能深刻體驗「高手在民間」，甚至開啟斜槓的職涯規劃。另外台灣大定期舉辦創新提案競賽與創新學習日等，讓員工在公司「惜才」的大平台上互相學習、成長。