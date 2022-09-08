51歲王男自2019年起與陸續林姓女友借錢，到去年尚未還完，為能再續借，竟冒用台中地院名義偽造民事裁定文件，詐稱官司勝訴可取回353萬元，持向林女再借5萬元，林女信以為真出借後，卻討不回來，詢問後才知受騙提告，檢方偵結，依行使偽造公文書等罪將王男起訴。

王男與做小吃生意的林女交往，自2019年至2021年10月間陸續以身體有腫瘤要付醫療費、支付工程款、工人受傷醫藥費、進貨購買肉品等理由，向林女借了70萬元，尚未還完。

王男為能再借到錢，冒用台中地院名義以電腦繕打不實民事裁定文件，內文為「王男於110年5月27日申請轉讓授予債權353萬元給與第三人陳姓書記官」，再擷取台中地檢署的公印文圖檔，列印成紙本。

王男去年7月間持偽造的民事裁定文件，到林女在西區的小吃店，向她詐稱，他的官司獲勝訴，對方款項353萬元已下來，即將撥進陳書記官帳戶，他因調貨需借5萬元，只要向書記官取回款項，即可還錢。

林女誤信，當場出借5萬元，事後，向王男催討，卻要不到錢，追查發現民事裁定文件是偽造，才知受騙。

王男坦承先後因醫治腫瘤、支付工程、工人受傷醫療及進貨等情事，向林女借錢，並簽欠條，但否認詐欺，辯稱他真的有腫瘤及肝硬化等病，有打算還錢，辯稱民事裁定文件是女友繕打，只是為了好玩，他並沒有拿來向女友借錢。

檢察官追查發現，王男確有腫瘤等就醫病歷資料；林女供稱，知道王在賣魚貨、且信用狀況不好。檢方認定，王男向林女借醫療費及工程款等，林女是摻雜男女感情因素出借款項，此部分不能認定詐欺，依行使偽造公文書等罪起訴王男。

行使偽造公文書詐欺取財