「米奇與好友chill遊台南」今天在安平遊憩碼頭揭幕，市長黃偉哲邀請大家遊台南。(曹婷婷攝)

「米奇與好友chill遊台南」今天在安平遊憩碼頭揭幕，市長黃偉哲邀請大家遊台南。(曹婷婷攝)

「米奇與好友chill遊台南」今天在安平遊憩碼頭揭幕，但水上出現巨萌迪士尼玩偶，連日來已吸引許多民眾驚呼「好可愛」爭相合影，但也有人質疑當初說好的唐老鴨不見了，台南市長黃偉哲今天也解釋，此次登場的唐老鴨為2013年改版新造型，但不管新版、舊版，相信大小朋友都會很喜歡。

黃偉哲說，這次展覽籌辦非常久才促成，而且也是迪士尼米奇家族第一次在水上的展覽，他今日於揭幕典禮致詞時，也一一唸出米奇家族成員的名字，做足功課。他說，這場展覽展期至10月30日，歡迎大家一起來台南度過一個快樂的中秋假期及國慶連假，跟著米奇與好朋友的腳步CHILL遊台南！

由台南市觀光旅遊局與台灣迪士尼合辦「米奇與好友chill遊台南」，展出15公尺高巨萌TsumTsum、七彩米奇造型光球，魅力風靡全球，包括米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂一同到台南與所有鄉親與遊客們見面。除了巨萌可愛的TsumTsum漂浮在安平遊憩碼頭，現場還有各式主題拍照裝置，入夜後，米奇造型光球森林點亮安平遊憩碼頭夜空，一旁還有限定主題快閃店。

觀旅局指出，為迎接「2022迪士尼慶典」，市府做好萬全準備，包括周邊交通疏導、展場環境整潔與維護等，都要求相關單位確實到位，歡迎大家連假期間到安平觀展，一同CHILL遊台南。