林智堅論文事件衝擊民進黨選情，國民黨主席朱立倫喊出2022年選戰六都至少過半，外界猜測若順利達標，朱立倫可能會出來選2024總統，新北市長侯友宜今被問到會不會擔心2人未來會成為競爭對手？侯回應，朱主席在這段時間非常辛苦，在國民國現階段困境重重的時候，願意扛起責任大家共同面對，希望一起把每個人角色扮演好外，分工合作帶動市政推動及選舉，放大合作力量，讓這次能打出漂亮選戰。
林智堅論文事件衝擊民進黨選情，國民黨主席朱立倫喊出2022年選戰六都至少過半，外界猜測若順利達標，朱立倫可能會出來選2024總統，新北市長侯友宜今被問到會不會擔心2人未來會成為競爭對手？侯回應，朱主席在這段時間非常辛苦，在國民國現階段困境重重的時候，願意扛起責任大家共同面對，希望一起把每個人角色扮演好外，分工合作帶動市政推動及選舉，放大合作力量，讓這次能打出漂亮選戰。
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