今天在大聯盟場上天使以4：5輸給老虎，此戰雙方競爭激烈，到第9局才分出勝負，牛棚投手基哈達(Jose Quijada)挨了2支全壘打，將勝利拱手讓出，白費當家雙炮卓奧特(Mike Trout)和大谷翔平雙雙開炮，卓奧特於5局先擊出本季第32轟，大谷接著在7局開炸，取得本季第33轟。

天使派出山多沃(Patrick Sandoval)先發，他主投5局失1分，幫球隊穩住局勢，4局上他失掉首分後隊友立刻反攻，蔡斯(Matt Thaiss)敲出本季首轟，取得2：1領先，5局卓奧特送出本季第32轟，繼續添分，無奈6、7局又被追平。但7局下半英雄再臨，大谷鎖定92 mph沉球敲出第33轟，以4：3超前。

SHOHEI FOR THE LEAD 💣



Mike Trout and Shohei Ohtani have homered in the same game for the second tike this week.



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不過天使令人擔憂的牛棚還是沒有振作，基哈達在關鍵9局上接連被Kerry Carpenter、Ryan Kreidler擊出陽春炮，以4：5落後，而9局下卓奧特、大谷都吞下三振，雖然接著隊友攻佔一二壘，但仍未打下分數，最後就以1分差飲恨吞敗，目前戰績是60勝77敗，排美西第三。