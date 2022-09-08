光華國小羅允呈、沈品妍，獲選桌球少年國手，簡千翔（中）頒獎鼓勵。（簡千翔提供／廖志晃南投傳真）

南投市光華國小學生沈品妍、羅允呈，獲11歲組少年桌球國手，為南投縣爭光；光華國小家長會副會長、南投縣議員參選人簡千翔表示，2位選手能夠打敗全國各地好手，非常不容易，值得鼓勵，他並允諾每年贊助2萬元給桌球隊，培育更多高手。

光華國小重視學生的學習基本能力，還發展多元社團，讓學生培養多元興趣，其中，桌球隊在傅裕翔、王彥飛及江韋皜3位教練辛苦指導下，去年有1位選手獲選國手，今年則有2位入選國手。

簡千翔是英國教育博士，非常重視教育及體育，他表示光華國小桌球隊由前任校長張振肇積極籌畫成立，至今6年培育3位少年國手，對於學校球隊選手，有極大的激勵作用；選手除了本身的天賦，還要努力練習、家長支持和教練辛苦用心的指導，以及長年提供經費的熱心企業支持。

光華國小校長黃美鳳表示，2位選手因為喜歡桌球而到光華國小就讀，一般人認為打球會影響學習，所以不喜歡孩子加入球隊，事實上課業與體育並不衝突，沈品妍不僅桌球打得好，也是資優班學生，她覺得在球場學會專注、冷靜思考、敏銳判斷；羅允呈也從桌球學到從容自信、面對挑戰，這些都是課本中學不到的能力。

光華國小家長會長劉權庭和簡千翔，為鼓勵2位優秀的少年國手，頒發獎金鼓勵選手及指導教練，簡千翔也允諾每年固定贊助2萬元，當光華國小桌球隊的發展基金，鼓勵選手努力精進，不要讓孩子因為資源不足而放棄，也希望學校培育更多優秀的選手，為南投縣爭光。