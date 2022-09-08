民進黨台北市議員李建昌聲援林穎孟，怒批柯文哲蔑視制度、輕視議會，竟然霸凌議員到這種程。圖為台北市議會。（張芷瑜攝）

無黨籍台北市議員林穎孟日前要台北市長柯文哲簽署「不向中國投降承諾書」，遭柯回嗆「我管你去死」、「小朋友別問這些」等語，民進黨台北市議員李建昌怒批柯，蔑視制度、輕視議會，竟然霸凌議員到這種程，柯文哲坦承，情緒控管不佳，回去會檢討，但很討厭整個國家在空轉。

李建昌先問，柯市長不知道為何已任職八年，情緒控管仍那麼差，王世堅每個會期都送道具到台前，由祕書收下，看這麼久沒見柯動怒，幾乎會配合，不配合也不會情緒失控。

李建昌直言，不要說你在台北市做多少，但這樣對議員的畫面會跟隨到2024年，他也批柯蔑視制度、輕視議會，林穎孟要求簽署的資料，要不要簽名都可簡單回覆，不需要口出「小朋友」等語，竟霸凌議員到這種程度。

李建昌強調，那天看到議事廳質詢，是這20年內看到市長對議員最不禮貌的一次，今日如果她是男性議員，你不會這麼動怒，這是歧視女性，有這樣的表現，是很可悲、可惡的行為。

柯文哲回稱，很討厭做這些沒有意義的事情，要質詢就質詢，如過要監督市政，越認真就越嚴肅對待，不是擺明就是要來亂的，李建昌則表示，可以不欣賞她的做法，但這樣口出「小朋友」，是否都沒有要檢討的地方？

柯文哲坦言，情緒控管不佳，回去會檢討，但很討厭整個國家在空轉。李建昌又問，王世堅每個會期都這樣問，柯也只是笑笑，遇到林穎孟就抓狂，是簽署內容刺激到你嗎？柯回答，每天搞這一套，很討厭在國家裡面自己內部製造敵人。