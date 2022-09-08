台灣的交通法規規定，機車族上路得配戴安全帽，避免發生憾事，然而近期綠島有位穿小背心的妹子，不乖乖遵守法律規範，結果被人轉發到臉書社團公審，不過眾人見到後立刻「失焦」，紛紛笑道她的雙峰太巨，就像配備一個「安全氣囊」，即使做出如此危險的舉止，依然非常安全。

近來有民眾在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一段7秒影片，可看到一位穿著棕色細肩背心的妹子，騎機車在綠島大馬路狂飆，燦爛笑容配上碧海藍天，畫面看來放鬆又美好，不過似乎頭髮濕掉沒戴安全帽，讓該位爆料民眾感嘆：「真的是很誇張耶！為什麼不戴安全帽！」

影片一發出，立刻吸引上千人的注意，眼見她的上圍太過豐滿，都認為安全帽並非是重點，「這是戴不戴安全帽的問題嗎？人家自帶安全氣囊你有嗎？」、「老實說…我根本沒注意他有沒有戴安全帽」、「氣囊是不是比帽安全」、「她要戴3頂才合格」、「火車從台北坐到台中了，還是不了解這個影片的重點」。

Rose近日去綠島打工換宿，體會美好生活。(圖/Rose IG)

該名綠島騎車的妹子名叫Rose，平日裡常騎重機出門玩，還會在IG分享旅遊的照片跟影片，香車配上美人十足養眼，近日更已綠島打工換宿半個多月，不僅欣賞難得一見的日出美景，還下海浮潛體驗海洋，據悉，這支上傳到臉書社團的影片，應是Rose打工換宿時隨手拍下的。