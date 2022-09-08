國民黨7日修正黨員行為規範，針對涉違紀輔選，新增允許縣市黨部專案同意條款，此舉被視為幫以無黨籍身份參選縣長的鍾東錦量身打造之條款。對此，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎痛批，難道國民黨眼裡只有選舉嗎？難道國民黨沒有原則嗎？

國民黨苗栗縣長提名幾經風波後，鍾東錦仍登記參選，槓上黨內正式提名的謝福弘。由於國民黨苗栗縣議員這次有9席改掛無黨籍登記參選，被外界視為「跳船」支持鍾東錦，而國民黨又在7日修正黨員行為規範，有不少人認為，此次修正形同默許地方藍軍可以幫鍾站台。

對此，徐定禎今（8）日在臉書寫道，「請教朱立倫黨主席，你有想過苗栗人的感受嗎？我呼籲國民黨還給苗栗清廉政治、乾淨選舉！」他指出，當初國民黨以「排黑條款」拒絕提名鍾東錦，現在又為了選情告急，而制定鍾東錦特別條款，難道國民黨眼裡只有選舉嗎？難道國民黨沒有原則嗎？國民黨真的有排黑的決心嗎？

徐定禎說，「鍾東錦條款」已經證實苗栗縣國民黨完全分裂，反觀民進黨和本土陣營已經完全整合，「這次選戰是『團結的民進黨對抗分裂的國民黨』，我們有信心翻轉苗栗」。

另外，徐定禎重申，他參選的理念就是要帶領苗栗告別三個黑暗過去：告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治，他說要用改變家鄉、建設家鄉的熱情，把過去八年擔任頭份市長的「頭份經驗」繼續發揚光大，翻轉苗栗、改變成真，迎接新苗栗！