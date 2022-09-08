數位部掛牌成立之後，其編列預算高達217億，加上其半數人員採「約聘」，遭質疑養網軍，多個業務單位也讓外界看不懂。數位部長唐鳳今上廣播節目接受專訪強調，數位部的司署長、約聘人員都要經過背景查核，也都將嚴守行政中立；多元宇宙科部分，則是要推動數位平台互通性標準。

唐鳳今天接受《震傳媒》節目專訪，被問及數位部編列217億的預算，唐鳳表示，前瞻的160多億是兩年期的經費，其餘都是從第1、2期移撥之後繼續執行，數位部只有提出兩項新的前瞻計畫。唐鳳也說，數位部是新成立的部會，沒有前一年預算可以對照，導致外界擔心是很自然的，但他也保證會受到立法院審查監督。

至於約聘人員部分，唐鳳指出，會針對約聘人員進行背景查核，不管是資安署還是資安院人員，通通都會採此方式把關，也會要求具備資安相關證照、相關經驗，並保持行政中立原則。

數位部向民間多元攬才，而組織法也有授權數位部的司、署長可以來自民間，但目前數位部的司署長都是常任文官，所以開聘用缺、任用約聘人員都是由常任文官秉持行政中立來監督審核。唐鳳強調，目前數位部的約聘人員只有20幾人，到了明年應該也不會超過100人，且事務官佔比8成以上，司署長也都是事務官，會持續維持行政中立，不會因為約聘人員進來而喪失此精神。

而數位部民主網絡司轄下的多元宇宙科業務到底為何？唐鳳以電信服務為例解釋，民眾若覺得手機訊號服務差想要換電信公司，可以用攜碼（NP）跳槽的方式，不需要換號碼；銀行的跨行轉帳也是可以利用手機號碼進行，這些都是生活上的多元互通性標準，讓使用者有更多的選擇。

唐鳳進一步表示，目前大型跨境平台都是各自使用帳號密碼，就像是每個人都被限制在三個門號之中，沒有可攜互通的情形；且若有創新的需求，也需要取得三家大型平台的支持，否則也很難發展。

而歐盟也已經通過法令，明年開始在大型平台中間的即時訊息、語音、視訊都要慢慢可以跨網互通，全球資訊網瀏覽器標準的組織像是W3C也都很注意這樣的情況，最近也在著手制定一些新規範，讓大型平台在使用上可以不用記很多組帳號密碼，盼透過可攜的方式在平台間自由互通，數位部的多元宇宙科就是在研究此標準，進而與跨境平台溝通，當歐盟有這類服務時，在台灣也要有這樣的服務。

至於數位部位於新光大樓中，一年半租金要價7000萬，唐鳳說明，該辦公室主要是給數位產業署使用。原先辦公室空間不夠，且數位產業署要幫忙全台各行各業行轉型，需要很多面對面服務，因此考慮離全台最方便的地點；之後國產署若有其他可使用的場地，就會再繼續談，等狀況明朗會再跟社會各界說明。