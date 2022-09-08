不少民眾一早就到西港慶安宮前等候排隊。（李俊淇攝）

區長林耿漢到場致贈感謝狀，感謝黃女及親友們發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，對社會的付出及貢獻功不可沒。（西港區公所提供／李俊淇台南傳真）

台南市西港區83歲的黃彩好，今天上午9時許，在慶安宮前辦理慰問金及物資發放活動，贈予區內低收入戶每戶1000元及麵食1袋，共計有111戶家庭受惠。黃女表示，父親黃圖逝世多年，而慶安宮是父親擔任廟方會長時所推動拆除重建，因睹物思人，感念父親之前樂於助人的義行，所以選擇在父親的生日時，集結親友能量在此幫助弱勢，讓這份愛延續下去。

黃彩好表示，父親黃圖是南寶樹脂創辦人，其生日是農曆8月15日，因此當年產品就取名為「815水泥漆」，結果成為家喻戶曉的產品。他曾擔任廟方會長，積極推動拆除重建，才有如今大廟的模樣，為記念父親，6年前便開始在中秋節辦理幫助弱勢公益活動，只要有能力將會持續辦下去。

黃彩好一早就帶著兒媳婦到場等候，將麵食及慰問金一一送到對方手上，並且還不忘加油打氣，直到11點時，才順利將所有物資發送完畢。

區長林耿漢表示，黃女曾獲選多次台南西港區好人好事代表，是南寶樹脂創辦人黃圖的3女兒，她長年熱心地方公益，曾已父親名義捐贈救護車、復康巴士，另外捐款造橋鋪路更是不計其數，因此曾獲全國好人好事代表。

林今天也到場代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝黃女及親友們發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，對社會的付出及貢獻功不可沒，希望藉此善舉，拋磚引玉，引起更多人對公益活動的共鳴，在疫情期間幫助更多需要援助的弱勢家庭。