台股7月在國安基金進場護盤，指數於萬四上下形成W短底!新光投信董事長劉坤錫今天指出，台股年底再戰「萬六」，目前指數低點應該已過！未來影響外資的2大因素，一為Fed何時停止升息，其次為電子庫存何時調整告一段落。2項因素又以Fed停止升息對指數權重的影響更大！在Fed未停止升息前，台股回升都只能視為反彈，所謂反彈就是一個波段間的整理！

劉坤錫表示，台股今年操作難度高，4-9月都是反覆震盪考驗投資人信心。若從融資餘額來看，目前融資減幅已經大於台股跌幅，籌碼面是有利於反彈！在產業方面，相對看好網通、車用電子、電動車、能源等，目前選個股功力，非常重要。

富邦證券指出，台股啟動跌深技術性反彈，多項利空訊息已多數於盤面反應，今年下半年有望結束自18619高點震盪下修的走勢，浮現回穩契機。投資人可於市場整理期間，選擇前景相對較佳的產業類別逢低分批布局。

富邦證券表示，觀測近期台股各面向表現，評價面部份台股於今年6月底本益比已降至10.9倍，為近10年最低水準；本淨比也降至1.82倍回到2020年下半年水準，投資價值逐漸浮現。在籌碼面上，外資調節賣壓減輕、投信持續買超；技術面部分，在7月留下千餘點長下影線，月線技術指標修正壓力舒緩後，中長期技術指標也有利於指數後續回穩表現。因此綜合上述各面向推測，台股下半年可望轉為橫向大區間震盪格局，且伴隨中長期指標回穩，指數區間高點有伺機推升逼近季線、半年線潛力，下半年波動區間預估將介在14000點~16500點間。