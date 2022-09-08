台股股王雖然在2,000元附近爭逐，但大立光（3008）與信驊（5274）股王之爭卻不停歇，昨（7）日才剛站上2,000元的大立光，今天又消了氣，今天以1,970元下跌35元作收，不但掉到2,000元以下，且再度將股王寶座拱手讓給信驊。

信驊今天受到美國科技股強彈的利多激勵，股價再度展開雄風，今天開盤後氣勢強勁，呈現開高震盪走高格局，盤中一度直逼2,000元大關，攻抵1,990元大漲120元，最後以1,975元上漲105元、漲幅5.61％作收，以5元些微差距領先大立光。