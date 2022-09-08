新竹市8日新增897例確診個案，今年以來累積11萬1799例，居家照護者為6794人，居家隔離為2035人。

市府指出，近日BA.5疫情升溫，由於該病毒的免疫逃脫特性，「重複感染」情況較為明顯，根據指揮中心公布，截至7日，全台灣重複感染個案累計達1萬1027例，曾經確診之民眾也不能掉以輕心。

市府衛生局說明，研究顯示接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，因此符合疫苗施打條件之民眾，應盡速完成各劑次疫苗接種，提升自我保護力，降低中重症風險。竹市目前已開放多間診所提供各年齡層民眾施打疫苗，民眾可擇方便的時段、地點前往接種，以獲得保護力。

衛生局也提醒，明起為中秋佳節連假，請民眾務必遵守防疫相關規定，勤洗手、多消毒、戴口罩，若參加聚會聚餐不可逐桌敬酒，並注意保持社交距離，減少與不特定人士接觸機會，營業場所亦請配合量體溫，加強環境清消。