中秋連假將到，海運也是返鄉及旅遊的交通運具選擇之一，港務公司所轄港口的海運公路，在3天連假期間，預計提供台灣本島與離島間共有109艘次、約2.7萬旅客人次運能。港務公司強調，為了確保旅客安全和服務品質，已加強巡查客運場站相關設備，並全面提升電子看板的資安防護層級。

目前港務公司所轄港口的海運公路包含基隆往返馬祖、台北往返馬祖、高雄往返澎湖、安平往返澎湖，以及澎湖往返布袋等航線，中秋3天連假期間，預計提供台灣本島與離島間共109艘次、約2.7萬旅客人次運能。

港務公司為確保旅客安全並完善海運服務品質，已加強巡查客運場站相關設備，包含空調、衛生設備、機電與消防設備等重要設施，另外，避免電子看板遭駭事件再次發生，也全面提升電子看板的資安防護層級。

另外，為了降低中秋連假交通人潮可能帶來的防疫風險，港務公司於各港客運場站落實體溫量測及手部消毒，並在開放旅客進入場站前、候船期間，以及旅客全數離開場站後進行環境清消，也加強公共區域、扶手、座椅、牆壁等旅客可能碰觸處熱點之清潔消毒，此外，更運用多媒體看板及海報等設備，進行國內線船舶旅客的防疫宣導，提供旅客安全無虞的候船環境。