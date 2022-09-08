縣府交旅處長游志祥（左自右）見證明新科大務長杜鳳棋、小叮噹總經理郭明宗、野雪塾總監陳怡光簽訂3方產學合作，邀請加拿大CSIA考官Paul Cunnius開辦最高等級的CSIA國際滑雪課程。（羅浚濱攝）

新豐鄉小叮噹科學主題樂園有台灣唯一的室內滑雪場，為培訓國內滑雪運動人才，8日在縣府交旅處長游志祥見證下，小叮噹總經理郭明宗、野雪塾總監陳怡光及明新科大教務長杜鳳棋簽訂3方產學合作，將開辦最高等級的CSIA國際滑雪課程，攜手推廣台灣滑雪運動。

游志祥指出，觀光局統計資料，台灣每年都有7萬人次到日本做滑雪旅遊，小叮噹這次與加拿大滑雪指導聯盟合作，將能讓滑雪運動走向專業，縣府會全力支持培養滑雪人才，結合滑雪旅遊來推展新竹縣的觀光產業。

小叮噹總經理郭明宗表示，小叮噹2011年創建全台首座室內滑雪場，雪道長有30公尺，能讓民眾滿足戲雪和滑雪的樂趣，在野雪塾促成下開辦台灣有史以來CSIA一級雙板滑雪指導員檢定課程，將能讓民眾有專業又開心的滑雪，希望未來國際滑雪都能看到台灣之光。

野雪塾總監陳怡光說，過去要考CSIA國際滑雪指導員證照，需要遠赴加拿大，這次邀請CSIA四級考官來台辦理檢定課程，讓喜愛滑雪的民眾在台灣就能考取國際滑雪指導員一級證照，這也是台灣滑雪運動產業與國際接軌的開始。

明新科大教務長杜鳳棋表示，該校運動事業管理系從2017年首創滑雪課程，讓學生就近在小叮噹滑雪場上課，這次滑雪人才培育簽訂產學合作，將能輔導學生考取滑雪指導員資格，未來實際投入滑雪教學或滑雪旅遊工作，擴大國內滑雪運動的產業規模。

加拿大CSIA考官Paul Cunnius表示，他最想做的就是把滑雪運動帶到沒有雪的國家，這次來台灣開檢定課程，預計培養30名新科滑雪指導員通過國際認證，成為CSIA在台灣認證的第一批雙板滑雪指導員。

Paul和野雪塾陳怡光並到滑雪場示範雙板滑雪，認為未來可開辦雪友期待的單板指導員檢定課程，甚至專為兒童、老人、身障者設計的滑雪指導員證照課程。