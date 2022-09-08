俄羅斯財政副部長莫伊耶夫（Aleksey Moiseev）在接受採訪時表示，該國財政部和俄羅斯銀行已經重新思考了加密貨幣的議題，並認為在不久的將來，有必要使這些貨幣的跨境結算合法化。

根據俄羅斯《塔斯社》（TASS）5日報導，莫伊耶夫表示「關於加密貨幣市場的監管，方法上的差異仍然存在。 但我可以說，考慮到情況已經改變的事實，中央銀行也重新考慮了「協議」，我們正在重新思考。 因為我們計劃建立的基礎設施太僵化，無法在跨境計算中使用加密貨幣，當然，加密貨幣首先必須以某種方式合法化。一方面，為了使人們能夠便利使用，另一方面還要能監管它，以避免洗錢、毒品交易等行為。」

據他說，財政部和中央銀行都同意，在當前情況下，國家不能沒有加密貨幣的跨境結算。

對此俄羅斯央行表示：目前正在與財政部和經濟發展部研究這一問題。同時，要強調，這裡所說的並非是在我國境內將加密貨幣作為一種支付工具來進行合法化，或者在俄羅斯境外使用加密貨幣進行交易和交換的合法化。

莫伊耶夫補充說，與此同時，俄財政部提案的初衷是，人們將能夠擁有與現在網路上大多數加密貨幣錢包類似的加密錢包（工具）。

「現在人們都在俄羅斯境外建立加密錢包，若是能夠在俄羅斯境內做到這一點，就必須由中央銀行監督來完成，他們有義務遵守反洗錢相關法規的要求。當然，首先要了解用戶們的需求。」