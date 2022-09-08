9月各所大學陸續開學，不少非本地人或離校遠的學生，會選擇在學校附近租屋；或住進學生宿舍，抽籤、分配宿舍全憑運氣，大家都還滿意嗎？這也讓各所學校宿舍的舒適度、附設家具、設施、管理制度、學餐等受到廣泛討論。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近兩年來造成網友、學生話題的大學宿舍，一起來看其他學校的宿舍討論話題是什麼？

NO10.國立台灣師範大學 學生第二宿舍

台師大在公館校區斥資約新台幣17億元，興建學生第二宿舍，寢室空間寬敞，採木質的地板、床鋪及衣櫃；另設有交誼廳、簡易廚房、閱讀室、公共衛浴及洗曬衣間，一樓公共空間也規劃可容納450人的多功能大型餐廳，以及便利商店、K書中心、健身房等。

但2人套房每人一學期2萬5930元、4人雅房每人約1萬5300元，引發爭議；校方也發表正式聲明，「本校訂定學二舍住宿費，絕對是合理且低價」。網友認為，「一個月5000其實不貴啊」、「住宿光水電網路就值回票價了」；學生則是說，「收費偏貴我能接受，但問題是提供的品質有到嗎？廁所蓋得跟公廁一樣還說豪華飯店」。

NO9.國立臺北大學 辰曦樓

臺北大學二期學生宿舍「辰曦樓」2020年落成，名稱由全校學生票選而來。「辰曦樓」為地下一層、地上十層的建築，配合周遭景觀，整體建築外觀採層層堆疊設計、充滿流線感，各樓層搭配不同色彩，夜間點燈時十分亮麗顯眼。

總床位數共497床，除了地下室有大型交誼廳，各樓層均設置交誼廳，其中三、六、九樓還有簡易廚房。「辰曦樓完全就是我夢想中宿舍的樣子」、「如果你各位是那種不愛收納、不會收納的的，記得爭取一下辰曦樓，你有整整一年不用擔心收納的問題」、「怕蟲的人請考慮別住宿舍，尤其辰曦樓，宿舍旁邊就是樹林」。

NO8.國立屏東大學 第二宿舍

屏東大學屏商校區拆除掉老舊女生第二宿舍，在2019年整合鄰近腹地，重新興建，提供668床住宿空間，是三棟串連為一體的建築物，外觀以灰色抿石子，搭配紅磚及色塊營造時尚、文創風格，內部有挑高設計的寬敞大廳，宿舍前方還有生態池。「重讀大學了啦」、「高級宿舍飯店」、「宿舍環境很美，有獨立衛浴、陽台，住起來很舒服」。但也有學生反應，「終於脫離二宿，讓我來告訴你困擾我的諸多地方，超過12點不能洗衣服，更不用說大一的課近滿堂晚上，練完球回來不能洗，只能等隔天7點早起，烘衣機只有3樓有，我每次去的時候都是滿的」。

NO7.世新大學 深坑宿舍

世新大學深坑第一、第二宿舍設有單人套房與雙人套房，環境清幽空氣清新，房間坪數大，並配置有線電視、獨立空調、冰箱、茶水櫃，公設包含運動休閒區，跑步機、撞球室、桌球間一應俱全，專屬讀書室還備有iMac電腦，供住宿生自由使用。「不說我還以為是高級商務旅館」、「設備很讚～但離學校遠應該算蠻大的缺點，不過房間真的新」、「乾濕分離以及床舖很好！不過價錢感覺就不便宜了哈」、「深坑宿舍周邊生活機能、交通不怎麼好」、「宿舍環境深坑遠勝於順安，但如果沒有機車的話通勤你會很想死」。

NO6.國立交通大學 十二舍

交通大學將「12舍交誼廳」改造成極具工業與酒吧風格，設有共享廚房、沙袋拳擊、健身區、韻律教室、影音視聽包廂和飛鏢區等設施。特別的是，討論室的名稱都是以調酒命名，影音視聽區則是知名電影角色，交誼廳內有許多心靈雞湯和與電影台詞，沙發區更保有交大在台復校時的大門，運用於裝潢的一部分。並供給630床床位。「身為一個剛上交大的女生，看完12舍後真心覺得羨慕嫉妒恨」、「看到有點小的書桌跟似乎比書桌空間還大的床頭桌，感到相當詫異」。

NO5.國立嘉義大學 民雄校區宿舍

有網友在Dcard上舉辦了「全台最爛大學宿舍大賽」，其中按讚數最高的為嘉義大學民雄校區宿舍，總共5,000多人按讚，甚至比原文的讚數還高，宿舍床位為傳統的上下舖，床舖和其他家具都是木製，看起來較為陳舊，走廊還被形容有懸疑國片「返校」場景感。

「我住民雄二舍五樓，用的是遠傳，在房間裡面網路真的超級無敵慢呀」、「哇，當兵歐，這年代還有六人房上下舖，而且書桌還連在一起」。對此，校方也回應，依照學生宿舍整修順序，緊接著就會辦理民雄校區綠園一舍整修計畫，目前除向校務基金借支3900萬元核准在案，也有整建設計藍圖，預計明年3月向教育部提出補助申請，希望能獲得教育部更多的資源挹注。

NO4.輔仁大學 宜聖學苑

輔仁大學2019年全新落成的宜聖宿舍，每間寢室，牆壁是馬卡龍粉色，媲美偶劇場景，套房內也有獨立的衛浴設施，並規劃沙發區讓學生交流、輕鬆互動，公共空間也有簡易廚房可以熱食。宿舍男女生分層，3至5樓為男生宿舍，6至11樓為女生宿舍，共可入住800多位學生，總共458間，總造價8億1千多萬、家具設備費用2千多萬元。

「是（輔大）所有宿舍裡最好的了」、「價錢比外面便宜很多，沒課要回宿舍也方便，住過宜聖其他宿舍不會想住了」。卻有學生指控，2年多來都洗冷水澡，「凌晨左右會沒（熱）水，特別冷的那一天11點多就沒了，就早一點洗，不然就隔一天再洗」。

NO3.淡江大學 松濤館

淡大將松濤一、二、三、四、五館以村落觀念規畫為「新東村」宿舍區，學生住宿、USR（大學社會責任實踐計畫）課程及社團活動都會在此進行，預計3年內全部完成。松濤一、二、三館4人房每人每學期收費1萬2300元、2人房則約2.5萬元；松濤四、五館是3房2廳家庭式宿舍（可住9人），每人每學期收費2.7到3.1萬元。「松濤的優點就是比外面租房子安靜蠻多的（北新路）離學校近、有人幫你收包裹、水電費不用錢」、「大家都比較推123館，空間也大滿多的！可是比較容易潮濕」、「真的不要住4、5館，貴的要死還要自己打掃，每個館都有小公主但1、2、3館至少還有阿姨幫你打掃廁所」。

NO2.東海大學 一校女生宿舍

東海大學的女生宿舍，又被網友戲稱「東海女子監獄」，在網友辦的「全台最爛大學宿舍大賽」中排第三名，儘管家具設施不差，附有桌椅、衣櫃、床舖、冷氣、樓梯（內含置物空間）。但因為房間相當潮溼，廁所在雨季還會有許多大水螞蟻（白蟻），非常驚人。「女宿裡面有健身房～拿學生證去女宿辦公室登記就好，但裡面只有六台跑步機和三台腳踏車就是了」、「大一被宿舍環境噁到，一年後直接逃出來住」、「我就是因為大水螞蟻放棄東海的，到現在還是很慶幸沒有去」、「硬體設備還行、能用，但素質母湯」。

NO1.逢甲大學 福星男宿、精采學舍

逢甲大學學生宿舍進行整修「大升級」，福星男宿四人房就像青年旅館，床位設有獨立的拉簾、小夜燈、插座，私人衣櫃和鞋櫃，房裡還有一個小型冰箱；洗漱空間寬敞明亮的，配有大面鏡子。而「精采學舍」採全白設計，搭配原木系列的書櫃與桌椅，有滿滿北歐風。旋轉樓梯、紅磚牆面等特殊內裝也相當吸睛。「太好看了吧⋯羨慕⋯」、「旅館吧？」、「好羨慕」、「好漂亮，難怪宿舍那麼貴」、「福星真的不錯，上次去過一次屌打敝校宿舍，只是貴了點而且是公共衛浴」、「逢甲宿舍一律推薦精采」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月06日至2022年09月05日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大學宿舍』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統