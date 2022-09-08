不少流行歌曲作詞非常浪漫，但一名男網友卻表示，杜德偉一首《把你藏起來》副歌唱「想把妳藏起来，藏在胸前的口袋」歌詞其實很可怕，好奇問網友有沒有其他答案，不少人點名名任賢齊的《對摺》及周杰倫的《等你下課》，紛紛留言說「根本就是變態，還搞得好像很浪漫」。另外還有人曝蔡依林《說愛你》的真實靈異事件，讓不少人聽到頭皮發麻。

原PO昨（7）日於PTT八卦版指出，歌手杜德偉有一首歌名叫《把你藏起來》，副歌唱「想把妳藏起来，藏在胸前的口袋，把妳暖暖地融化，妳就再也離不開」，他認為歌詞其實滿可怕的，好奇問網友「有沒有那首歌的歌詞很可怕的？」

話題上線，引發熱烈討論，多數網友點名任賢齊的《對摺》及周杰倫的《等你下課》，紛紛留言，「對摺啊！明明就臭宅幻想，還搞得好像很浪漫」、「我把我對摺，輕輕把你也對摺」、「我把你對摺」、「周杰倫的等你下課，是跟蹤狂」、「等你下課啊！歌詞根本變態和追蹤狂，笑死」。

留言中還有人提到蔡依林的《說愛你》，「你沒發現我躲在角落」、「你上網Google『你沒發現我躲在角落』真實事件」。事實上，在PTT有不少網友分享蔡依林《說愛你》的詭異事件，其中一件為一群朋友到KTV歡唱，想點蔡依林《說愛你》都無法輸入成功，直到要離去電視螢幕卻突然出現蔡依林《說愛你》，但唱到「你沒發現我，還躲在角落」卻不斷重複跳真，令在場所有人聽到頭皮發麻。