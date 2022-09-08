民進黨中評會8日針對前立委鄭寶清登記參選桃園市長一事，一致通過依照黨規違紀參選決議開除黨籍，鄭寶清在消息傳出之前受訪時表示，今天如果要開除我的話，表示乞丐趕廟公。（杜宜諳攝）

民進黨前立委鄭寶清因登記參選桃園市長，民進黨中評會今天下午開會確定開除其黨籍，鄭寶清受訪指出，被開除黨籍代表乞丐趕廟公，被罵背骨的人被背祖的人開除，現在民進黨為了一黨之私回到威權體制，是暗黑勢力權力的交換，這不是人民的福祉。他也說，被開除後可以很輕鬆，因為他不是抬頭看上面而是低頭看人民，身為客家人硬頸精神就是「不被摸頭也不怕被砍頭」。

鄭寶清指出，民進黨把一個堅持黨的理想，堅持建黨精神的人，被罵背骨的人被背祖的人開除，現在整個社會希望民進黨做改革，不要再背離民主自由法治人權的建黨精神，更重要是要清廉勤政愛鄉土，他被開除之後等於和社會價值越來越遠。

他也說，今天被開除很輕鬆，也知道他不是抬頭看上面，而是低頭看人民，人們的意志才是最重要的，為桃園努力更重要，他愛民進黨但更愛桃園。至於對於蔡英文主席是否有想說的話？他則說，現在就是一黨之私回到威權體制，密室協商更是指定接班人，這是暗黑勢力權力的交換，這不是人民的福祉，而權力交換最後就是喪失民眾所有權利被財團壟斷，他希望民進黨回到建黨精神的核心價值。

對於外傳黨內有和他交換條件不選桃園市長，鄭寶清則說，如果他留在民進黨會得到很多好處，但這不是他要的，為了台灣未來努力，身為客家人硬頸精神就是「不被摸頭也不怕被砍頭」，但他也提到，一個人要對抗整個執政黨壓力很大，不管扭曲也好查水表也好，甚至於戴紅帽對道德破壞、人格毀滅一一都會出現，這條路一定要犧牲，他會堅定往前走。

他也說，正在規畫新的黨外運動，新黨外精神就是民主的二次革命，當威權體制再起、密室協商再起、指定接班人在起，民主革命就是人民義務。雖然民進黨全力相挺鄭運鵬，但他相信桃園人民的智慧，桃園是民主聖地，相信這是一場人品、誠信與勇敢的選舉，會讓民主的火苗和香火在桃園延續。

鄭寶清也說，登記短短幾天民調從個位數突破至雙位數，要謝謝選民支持，但是支持他的人很多怕被查水表，活動場地也借不到，借競選總部場地也紛紛被距，雖然這條路很艱難，他還是會繼續往前走。