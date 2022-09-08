中秋3天連假，縣府在竹北水圳森林公園舉辦「2022秋遊星夜季 Let's Chill」，有超強卡司接力開唱及親子最愛YOYO家族接力演出，活動會場設置星芒帳、天幕帳等裝置藝術，打造城市露營風格，民眾只要打卡拍照，就能獲得限量美食餐券等好禮喲！

縣長楊文科表示，活動現場將布置完成星芒帳、天幕帳、木棧板及串燈，還有星空造型背板、落地星球燈及3米多高的皮皮獅充氣氣球，搭配「打卡送好禮」活動。

民眾只要拍照上傳FB、IG網站，並標記「2022秋遊星夜季 」、「竹縣好好玩 」，出示給工作人員查看，就能獲得活動精美拼圖、啤酒、美食餐券等好禮。

活動同時與縣內10家旅宿業合作，推出住宿折扣、優惠等，遊客只要在9月8日至10日入住合作旅宿，即獲得秋遊星夜季口罩。

交旅處表示，水圳森林公園在竹北市復興二路，民眾可搭乘竹北市公所免費市民公車61路，在「水圳公園站」下，搭高鐵在「新竹高鐵站」下車步行約500公尺即可到達活動會場。

若搭乘火車至新竹火車站後，轉六家支線至六家站，往復興三路步行約600公尺，即可到達活動現場；使用YouBike微笑單車，可利用在會場附近台鐵六家車站、高鐵新竹站、水圳森林公園等站點。

如騎機車的民眾，可將愛車停放於嘉豐南路一段周邊機車停車格，而自行開車者，可將車停在高鐵停六停車場。

活動會場提供兩處計程車呼叫站，分別位於嘉豐南路一段與復興三路二段交叉口，及復興二段及嘉豐11路1段交叉口，提供有需要的民眾可直接掃碼，快速叫車。

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