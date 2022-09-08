大陸四川省甘孜州瀘定縣5日發生芮氏規模6.8地震，臨近中秋，有不少台灣民眾也為當地受災民眾獻上自己的愛心。抖音網友「台灣阿公」在地震發生隔日發布影片表示，要為瀘定地震捐款2萬358元（人民幣，約合新台幣9萬350元），並秀出捐款憑證，還表示希望自己的行動可以影響更多台灣年輕人。

澎湃新聞報導，抖音網友「台灣阿公」6日晚間發布影片表示，「我是一個台灣人，但我也是一個中國人。這幾天看到四川地震的消息，我非常痛心，所以我也想盡一點綿薄之力。雖然不多，但已經是我最大的能力，天災無情，人間有情，更何況我們是一家人。四川加油！瀘定加油！」

隨後，「台灣阿公」在影片中秀出自己在四川省紅十字會捐贈登記的憑證，顯示其捐款2萬358元，以及四川省紅十字會提供的收據憑證。

「台灣阿公」8日上午再度發布影片，回應部分網友的留言。他說：「愛國不是用嘴，而是用心。（捐款）不是證明我有多麼了不起，只是希望我的行動可以影響更多的台灣的年輕人」。

報導指出，根據「台灣阿公」影片公布的台胞證資料顯示，「台灣阿公」真名為王文瑞。他的抖音號簡介為「把大陸的真實生活分享給島內朋友」。泉州廣播電視台新聞中心官方抖音帳號、湖北廣播電視台用戶端等媒體相繼報導「台灣阿公」的愛心善舉。