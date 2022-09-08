法務部矯正署台南第二監獄為讓收容人復歸社會，培訓他們考取烘焙證照，每到中秋節還會推出收容人親製的月餅，不過以往僅供職員訂購，但今年考量月餅售價隨著原物料成本上漲，內部訂購意願可能不高，因此，首次對外開放訂購，沒想到意外熱銷，預估銷售額將衝破50萬元。

南二監近年推展技能訓練課程，協助收容人復歸社會，如規畫一條龍式處遇措施，培訓收容人烘焙技藝，取得丙級證照後，轉入「161烘焙坊」持續實作，發揮所學。獄方今年2月開辦為期4個月的烘焙技能訓練班，順利輔導9名收容人通過烘焙丙級技術士國家檢定考試。

獄方表示，往年中秋節推出月餅禮盒僅供內部訂購，但今年月餅受烘焙原物料飆漲下，禮盒售價也較往年調漲3成，恐影響同仁訂購意願，因此對外開放供民眾電話訂購，考量有限的人力、材料和設備空間，只能限量接單，沒想到對外販賣後受到歡迎，短短3周就銷售一空。

獄方還說，即便今年月餅售價受成本上漲，但每樣所使用的原物料都是嚴格把關，有民眾一次訂購數十盒，甚至有企業主訂購上百盒，預估今年月餅銷售額將超過50萬，創下南二監銷售紀錄；此外，接單量愈多，收容人拿到的勞作金收入也會愈高。

參與製作收容人阿宏說，趕製中秋月餅雖然辛苦，但可從中磨練技術，累積烘焙工作管理、排程相關實務經驗，希望出監後有機會能投入烘焙相關產業。