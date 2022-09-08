富邦悍將今天宣布與今年季中選秀選進的11名新秀完成談約，首輪選進的U18世界盃國手黃保羅簽約金540萬、激勵獎金150萬、一軍月薪9萬元，合約總值690萬加盟富邦；除最後一輪次林華偉選擇先至大學就讀外，目前11人均已正式入隊。

第二輪的投手潘奕誠簽約金400萬附帶激勵獎金80萬、一軍月薪9萬。第三輪的內野手池恩齊簽約金300萬、激勵獎金70萬及一軍月薪7萬。第四輪的外野手蔡佳諺簽約金240萬、激勵獎金60萬與一軍月薪9萬。

第五輪的內野手林岳谷簽約金190萬、激勵獎金60萬與一軍月薪9萬。第六輪的外野手周佳樂簽約金100萬、激勵獎金70萬與一軍月薪9萬。第七輪的投手林栚呈簽約金60萬、激勵獎金50萬與伊軍月薪9萬。

第八輪的投手郭泰呈簽約金30萬、激勵獎金30萬與一軍月薪7萬。第九輪的投手黃子宸以合約總值30萬與一軍月薪9萬加盟。第十輪的內野手賴柏均以合約總值50萬與一軍月薪9萬的條件加盟。第十一輪的捕手豊暐以合約總值30萬與一軍月薪9萬的條件加盟。

除最後一輪次林華偉選擇先至大學就讀外，本年度共5名投手、1名捕手，以及3名內野手和2名外野手共11人均已正式完成簽約，未來將陸續向球隊報到完成相關程序。球團期許每一位球員都能持續精進自我實力，透過球隊訓練早日兌現棒球天賦，成為富邦悍將奪冠的重要拼圖。