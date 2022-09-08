工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年8月合併營收達新台幣103.92億元，改寫歷史次高紀錄，僅次於去年12月，受惠於三大事業體營收規模穩健放大，加上歐洲廠業績注入，推進集團8月營收月成長8.3%、年成長41.2%；累計2022年前8月合併營收達新台幣711.92億元，年增率達24.2%，在全球通貨膨脹、升息、能源衝擊等大環境景氣負面因子干擾下，集團8月、前8月營收仍繳出改寫歷年同期新高的成績。

樺漢表示，受惠於旗下三大事業體包括工控設計、品牌通路、系統整合其8月營收的年增率分別為64.2%、-1.2%、74.2%，齊步推進集團整體營收規模放大，尤其是樺漢個體方面，8月營收呈月增40.5%、年增51.1%，在料況供貨回穩順暢下，除了歐美市場之智能零售、智慧金融、彩票博奕等客戶的訂單出貨暢旺外，亦有工業網通及智能家居需求的回升、以及匈牙利布達佩斯工廠起步發展的新業績挹注，助力集團未來整體獲利表現更上一層樓。

展望未來，樺漢謹慎面對全球通膨、升息等不利因子的干擾，以及歐洲因能源危機恐對經濟及市場需求帶來的挑戰，從目前在手訂單金額持續創新高來看，一方面，來自歐美市場的智慧零售、智慧金融、彩票博奕等客戶保持良好的拉貨力道，且樺漢與彩票博奕客戶共同開發的大型遊戲機台與彩票機新訂單，也預計於今年第四季逐步加入生產排程中，將為整體營運增添新一波成長動能。

另一方面，集團也明顯感受到來自包括風力、太陽能等綠能，以及軌道交通、基礎建設的客戶對於工業物聯網與邊緣運算等產品的訂單需求增溫；尤其是歐美市場客戶，積極與樺漢討論增產追量的可能性，持續帶動訂單保持良好的能見度；因此，綜觀主客觀的環境因素，樺漢未來營運仍然保持高穩定成長動能。