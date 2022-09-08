光隆(8916)成衣業績強強滾，帶動8月合併營收達12億元，月增16.9%，年增148.9%，除了是今年新高外，也再度創下歷史同期新高；前8月合併營收71.7億元，年增33.7%，更是逼近去年全年的89%。

光隆順利轉型為成衣廠，並適逢今年戶外機能服巿場的復甦，需求激增，主力客戶的出貨放量成長，也使光隆成衣的業績水漲船高，並屢創新高，成衣8月營收來到近6.5億元，月增10.5%，也是去年同期的3倍以上，前8月的營收已達40億元大關，超越去年全年的36.9億元，成衣營收占比也由去年的46.8%，拉升至56.4%。光隆成衣的產品結構，戶外機能產品為60%，休閒款及其他為40%。

光隆另兩個事業體，家居紡織及羽絨原料，8月營收也都有不錯表現，年增分別有186.8%及50.1%。家居紡織進入傳統出貨旺季及擺脫去年第3季越南疫情封控影響，營收動能逐漸加溫。羽絨原料今年營運有倒吃甘蔗，除了營收持續保有雙位數成長外，毛利率也較去年同期有倍數的成長，重返雙位數的水平。

對於第3季，光隆在三大事業體的業績長紅，其中成衣與家居紡織，都將有倍數成長表現，有機會挑戰登上歷史單季次高，且前3季的業績，也將一舉超越去年全年，全年業績將重返百億大關。

光隆於本月5日的法說會上表示，成衣今、明年有望增加4到5個新客戶，所以在產能布局方面，光隆規劃除了在越南持續擴充10條自有生產線外，也正洽談在印尼建置第2產區，最快得於明年第4季投產。