電信業若無意外，將在今年回歸成電信三雄戰鬥位置，與此同時，中華電(2412)、台灣大(3450)、遠傳(4904)也需面對5G頻寬超標的問題，台灣大總經理林之晨今日表示，盼主管機關NCC應該可就現行法律面再來解釋，相對的獲得更多頻譜的業者，也要多負一點社會責任，這點台灣大也非常願意。

林之晨表示，後續3家業者每家電信都一定會超標，期望有智慧的主管機關NCC應該可就現行法律面再來解釋，多一點頻譜要多負一點社會責任。

林之晨進一步表示，假設NCC再有附加條件下，多給電信以者一點頻譜，則業者也相對應需要多投入一點社會責任，當然，台灣大也會非常願意，台灣大很願意多為社會做一點事情。

台灣電信業將回到電信三雄，後續待台灣大、遠傳分別完成台灣之星和亞太電的整併後，中華電也將以上限20.81億元取得亞太電(3682)900MHz頻段上下行合計20MHz頻寬，三家電信公司都將面臨頻譜超標問題。

依「電信管理法」規定，電信事業實際可使用合計頻寬不得超過1/3上限，但在3前提下得不受第一項限制，包括頻率使用效率；電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化；其他重大公共利益。