台中市政府日前通過《重大空氣污染管制自治條例》送到台中市議會審查，法規委員會8日開會，部分議員認為自治條例中並無明訂效益為何，且是否有與中央法規抵觸或競合也未說明清楚。逐條審查後主席何敏誠宣布保留，請市府將委員所提意見納入提出修正案，於本屆下次會議提出再行審議。環保局長陳宏益表示，感謝議員們對此草案的支持，環保局會再做相關修正，力拚這屆議會通過。

台中市議會法規委員會8日審查《重大空氣污染管制自治條例》，議員黃守達認為，從環保局訂定的內容看不出來市府想達成的目標為何，也建議環保局將公民參與機制納入。江肇國則表示，此草案攸關台中市空汙改善，應更加慎重，建議把生煤管制條例廢止併入此案，另，空白授權部分也應更具體，不要讓人民無所適從。

副召集人李中表示，若本次會期二、三讀通過後，環保署還有任何內容要修改，就無法再回到議會確認，本屆未完成相關法治程序，下一屆要從頭來過，建議今天審查通過內容，最好跟環保署相符，否則只要修改，本屆就無法完成立法程序。

何敏誠認為要先逐條審查後再做結論，逐條審查後，裁示本案保留，請市府將委員所提意見納入提出修正案，於本屆下次會提出再行審議，委員會絕對支持管制重大污染的自治條例，但不能隨便制定，要以二、三讀會的精神，在委員會就完備審議。

環保局長陳宏益說，感謝朝野議員們支持訂定重大空氣污染管制自治條例，針對議員建議在法律資源跟影響效果更周延的訂定，環保局會盡快處理、修正，希望在這屆議會有結果，力拚12月中可以通過、實施。