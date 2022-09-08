28歲香港女星沈殷怡過去頂著高學歷出道，她是香港中文大學的法學碩士，曾到律師事務所實習一年，之後她放棄當律師，2018年簽入ViuTV出道，如今主持了不少旅遊節目。身材火辣的她，最近曬出自己穿泳裝照片，可見她上半身僅用一條線支撐住雙峰，肚子位置又開了個洞，超清涼的裝扮引來粉絲喊讚。

根據香港媒體報導，沈殷怡身世不凡，爸爸是前律政司副刑事檢控專員沈仲平，而沈殷怡也很爭氣，求學時期完全是學霸，以全額獎學金資格就讀上海復旦大學法律系，畢業後又繼續深造，考上香港中文大學法學碩士，她外型美氣質佳，被電視劇監製相中受邀拍戲，曾在《詭探前傳》中演出「楚留香」鄭少秋的女兒。

沈殷怡過去表示出道後常被外人貼上「富家女」標籤，她也坦言從小到大備受寵愛，沒受過什麼挫折，出道後才明白人間疾苦，但她不甘被稱為白富美，每次錄影時總發揮女漢子精神，不是親自上陣玩危險遊戲，就是硬著頭皮在鏡頭前面對蛇蟲鼠蟻的威脅，只為了靠實力撕掉千金標籤。

沈殷怡表示，自己從小到大在爸爸的期望長大，取得執業律師資格後，赫然發現工作太悶跟興趣不合，才會轉換跑道當藝人，此舉讓爸爸跟她冷戰半年。而沈殷怡近年終於熬出頭，漸漸打開知名度，今年初她為了慶祝IG粉絲破20萬，曬出薄紗露事業線的美照，近日她為了宣傳節目《海女日記》，分享自己上半身穿泳裝、下半身穿牛仔短褲的辣照，說按讚超過3萬就會有「驚喜禮物」，如今點讚數已達3.6萬，她逗趣回：「驚喜就是我之前拍的戲下個月要播啦」，一邊衝粉絲數、一邊宣傳新作，不愧是高學歷美女，相當懂得行銷自己。