新北市長侯友宜接受本報專訪時，對於未來是否願扛下2024年重擔，沒有迴避，語氣堅定地說，「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」，接受網路媒體專訪時，再度被問及此事，侯回應，好好的做事，把握當下也要不斷接受挑戰，全力以赴，選舉結果如何？以及未來下一次如何，就交給所有市民來做決定。

「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」，侯友宜說，他從年輕時候就以這句話來勉勵自己，從事刑警時，案子來了全力破案就是做事的態度，做事就是面對事情來了，就要勇於承擔、樂於接受挑戰、全力以赴，最重要要好好把握，並把現在最重要角色做好。

對於現在是候選人又是市長的角色，侯友宜說，兩個角色最重要的還是市政角色，選舉就按照選委會的相關要求跟規定，他有選舉步驟，但還是把市政放前頭，才是他應該要扮演的角色，不要浪費太多選舉資源。

至於何時才會開始請假進入選舉模式？侯友宜表示，一定到最後階段才會進到選舉模式，現在市政有空閒之餘，就盡量去做，但還是以市政為最大優先，他應該到最後幾個禮拜才會請假專心投入選舉，但現階段按照規畫，還是以市政優先，因為市民希望市長市政做好，大概是最後那個月的當中時間點才會請假，所以還是要努力把市政做好。

對於被藍營視為領頭羊，侯友宜認為大家都是團隊的合作夥伴，只要為這塊土地好、為國家好，在選舉過程中也是團隊互相學習檢視自己的時候，選舉只是一個過程，最重要是從中學習到共好，只要打昨天的自己，就有辦法繼續努力往前走，就算過程失敗也是證明你自己是可以的、也問心無愧，人都是在跟自己比賽，我們尊敬對手、善待對手，但其實自己要怎麼拚比較實在。