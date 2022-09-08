最近不只柬埔寨打工詐騙事件頻傳，詐騙簡訊更是層出不窮，引起國人高度重視，對此命理專欄《旺好運》分享，若臉上有8個特徵，包括印堂凹陷過窄、三白眼、大小眼、眼睛無神，或耳朵低於眼睛、耳形短小、耳朵過軟、招風耳的人，較容易輕信他人，因此找工作或參加活動務必提高警覺，以免悲劇發生。

【印堂】

印堂位在兩眉之間，以面相學來說是思維系統的總開關。若印堂有凹陷過窄，或有紋路、惡痣等情況，都會影響個性與判斷能力，進而變成識人不明，容易相信別人誇大的言詞。

【眼睛】

眼睛是靈魂之窗，以面相學來說主要掌控一個人的價值觀。有三白眼的人，個性較判逆、有野心，容易誤入歧途；大小眼或眼睛一高一低的人，雙重個性，對事情的看法容易流於偏頗；眼睛無神的人，較無主見，容易輕信他人。

【耳朵】

以面相學來說，耳朵象徵一個人的名聲、福祿、智慧。耳形不好又低於眼睛的人，較缺聰明才智；耳形短小的人，信心不足、意志不堅；耳朵過軟的人，缺乏原則；有招風耳的人，好奇心強，易受引誘。