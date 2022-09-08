歐棒咖啡進駐台中金典綠園道一樓，店內全天候供餐，更以咖啡入菜，別具特色。（馮惠宜攝）

疫情延燒兩年多，也讓餐飲業重新洗牌，在台中火車站的歐棒咖啡近日在台中金典綠園道開分店，有鑑於疫情下許多蔬食餐廳歇業，全新催生出升級版歐棒，以歐洲市集簡約風迎造全植物蔬食手工咖啡館，不僅有咖啡香，還有美味的蔬食料理 。

歐棒咖啡市場開發部經理李傳溎指出，根據統計全台有13％素食人口，等同有300萬民眾有素食需求，但在疫情中看不到不少素食餐館、蔬食餐廳不是縮減規模就是結束營業，在疫情走向與病毒共存之際，歐棒咖啡更堅定致力減碳、對地球更友善的料理，因而全新催生出結合手工咖啡與全植物蔬食的歐棒金典店。

其中，咖啡是透過咖啡師親自手工挑豆，依豆子特性選擇日曬、水洗、紅蜜等再自行烘豆，最後在專業的手沖台手沖出一杯杯單品咖啡，此外也提供別具巧思的創意飲品有氣泡飲品、咖啡氣泡飲品、更有茶農精選的單品茶等，搭配鬆餅、小點等，都讓飲食更有品味。

而歐棒也全天候供應全植物系蔬食，包括手工漢堡、燉菜、千層麵、義大利麵、燉飯、經典垃圾盤、甜點等，以手工製做植物肉、各種風味醬料及搭配新鮮蔬菜或者油漬時蔬，呈現兼具時尚與美味的蔬食體驗。慶祝歐棒咖啡金典店開幕，開幕期間點一份餐＋一份鬆餅，即可任選咖啡及飲品乙份。