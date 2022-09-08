患有思覺失調症的42歲張姓男子，2021年12月17日上午因不能在家中抽菸與68歲母親發生口角，盛怒下竟持刀弒母，連上前攔阻的胞姊也遭劃傷，張嫌落網後坦言「我很後悔」，更透露覺得自己沒人愛。遭依殺害直系血親尊親屬罪起訴。新北地院審理時，張男向法官表示「願意死刑來補償對姊姊和母親的傷害」，法官考量男子患有思覺失調症，依殺害直系血親尊親屬罪處8年徒刑、傷害罪處4月可易科罰金，執行完畢後受監護4年，可上訴。

據悉，張嫌是新北市衛生局列管的二級對象，先前曾有一段婚姻、育有1女，多年前因家暴遭前妻提告，離婚後女兒由前妻照料。

2021年12月17日上午9時許，張嫌因母親禁止他在中和住家廁所內抽菸，母子發生口角，張嫌一怒之下拿出家中長約28公分的料理刀追砍母親，胞姊聽聞母親慘叫聲徒手上前制止。張母身中5刀，經送醫院急救，仍於2小時後不治；張男胞姊則在奪刀過程中雙手虎口遭劃傷，送醫後無大礙。

張嫌犯案後在屋內乖乖就逮，據悉，他已有一段時間未按時服藥，並在落網後向警方供稱，「自己也不知道為何會這樣」，張嫌在移送時透露「我覺得沒有人愛我，我很後悔！」。

法院審理期間，委託醫院鑑定張嫌精神狀況後，確認他長期有妄想與幻聽，供稱「我那天好像有遇到鬼了，母親小時候跟我說她希望有新的身體，我才拿刀刺她」，事後又因討菸被拒，導致情緒失控而辨識行為能力降低，才持刀殺害媽媽。

法官審酌，張男長期受精神疾病影響，整體智力落在輕度智能障礙邊緣，思覺失調也在惡化，惟念犯後坦承犯行已具悔意，因此依殺害直系血親尊親屬罪處8年徒刑，傷害罪部分處4月徒刑、可易科罰金，並諭令執行完畢後應施以矯正教育以達治療並防止再犯，同時應入相當處所監護4年，全案可上訴。