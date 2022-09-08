2018年九合一選舉，侯友宜以將近30萬票差距擊敗蘇貞昌，當選新北市長，挾著政績和高人氣，外界看好他今年能順利連任，資深媒體人韋安也從「信任指數」以及「10大政治人物中看好度」判斷，綠營在新北市選情慘了，真的會崩盤。

根據《美麗島電子報》8月最新國政民調，在民進黨正式提名林佳龍出戰新北，並經過一個多月的強攻猛打後，侯友宜的「信任指數」由2022年6月的64.1點，成長為68.1點；而《ETtoday新聞雲》今（8）日也公布最新民調，侯友宜在「10大政治人物中看好度」位居第一，有高達72.8%民眾認為他最有潛力成為「後蔡英文時期」的政治領袖，林佳龍則跌出10名以外。

對此，韋安在臉書表示，他上個月就曾預言林佳龍落選幾乎已成定局，且原本綠營在新北的25席議員，有可能掉個3、5席，造成徹底崩盤，而在看到最新的「信任指數」以及「10大政治人物中看好度」後，韋安更是直言，「慘了！綠營新北選情真的會『崩盤』」。