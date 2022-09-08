台北市長柯文哲日前以「素珠演成林志玲」做比喻，諷刺民進黨台北市長參選人陳時中選舉人設差太大，挨轟歧視女性，民進黨台北市議員簡舒培8日質詢時照樣造句，斥柯文哲「俗辣演成英雄」，柯卻一改動怒本性，反問資深議員李建昌「這樣算不算誹謗？還是我就放手跟她打一遍？」

台北市議會下午進行市政總質詢，簡舒培質詢時列出多項柯文哲言行矛盾點，誓言揭穿柯的虛偽人設，包括昔挺多元性別今恐同、昔稱九二共識是下跪今舔共，以及昔稱要訂反奸商SOP，如今卻討好財團三代當實習生毫無SOP等等。

簡舒培接著以柯文哲「素珠論」照樣造句，「8年來我們發現，柯文哲原來是俗辣卻演成英雄，可以這樣講嗎？」、「你的人設明明就是俗辣，結果處處嗆聲。」還嗆說過去有85萬人支持柯，結果市長只是個俗辣，遇到財團就腿軟。

過去時常於議會和簡舒培大吵的柯文哲，這次卻未直接回覆，還搬出和簡同質詢組的資深議員李建昌，反問道「請問建昌議員，這樣算不算誹謗？還是我就放手跟她打一遍？」

簡舒培接著說，如果認為柯文哲認為自己欺負、霸凌他，那柯拿素珠和林志玲做比較前，有沒有想過素珠沒辦法站在質詢台回應柯，她痛批柯發言不尊重人，自己希望對方將心比心，得知被人亂罵、霸凌是不開心的，「你今天不開心，就應該跟素珠阿姨道歉！」柯文哲則不發一語，罕見未動怒。