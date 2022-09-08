彰化縣大竹國小發展桌球運動多年，也培育出許多國手，今年大竹國小參加少年國手11歲組選拔，總共12個席次，大竹一舉拿下3個席次，包括盧識淵、吳居賜以及王泳濠，教練陳宗翰說，過去雖然也培育出不少國手，但這算是校史最佳的紀錄，一次拿下3席，真的相當不容易。

大竹國小桌球隊參加111年少年桌球國手選拔暨排名賽，選手盧識淵，吳居賜，王泳濠奪得第6名，第9名及第11名的佳績，這3位選手還當選男生11歲組的桌球國手，創下校隊以來最佳的成績，學校師生都相當高興。

盧識淵就說，訓練很辛苦，每週要跑2次3000公尺、基本步伐，然後體能等，但最重要的還是心理素質，要能擊潰心中的壓力，才能發揮出最佳的表現；吳居賜則說，入選國手只是一小步，希望未來能夠獲得更佳的成績，甚至代表國家參加國際比賽。

大竹國小桌球教練陳宗翰表示，去年同組的選手陳宏岳也經過數十場高強度的比賽，獲選U11少年國手，因此今年同隊的盧識淵、吳居賜、王泳濠更加努力，積極備戰，包括技能、體能、心理等都調整到最佳狀態，最終抵過壓力順利獲選國手，真的相當不容易。

陳宗翰強調，要參加選拔並不容易，必須先經過全國賽的洗禮獲得成績，才能參加選拔，最終全國有將近2000選手參加選拔，這次小選手能夠入選都靠平時努力，也希望他們未來能夠再創佳績，並將打球的精神與勇氣，運用在未來的職業生涯或生活中，勇往直前。

大竹國小校長黃馭寰表示，大竹國小體育班桌球隊在少年國手選拔賽有卓越的成績，感謝所有教練的辛勞與付出，以及選手長時間不畏辛勞的投入訓練，家長背後的支持，全校師生與有榮焉，也期盼他們能再創佳績。