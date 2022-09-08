台北城市博覽會，議員簡舒培爆料，柯文哲將老人健保補助列為政績，是前市長馬英九時期政策，柯文哲2016年將補助資格從65歲提高到70歲，2020年突然恢復收割成政績，怒批柯不要臉。柯文哲解釋，中間改成70歲是因為總額要限定，但他認為預算一直在擴張要小心。

柯文哲今天到議會市政總質詢，簡舒培披露，柯市府將老人健保補助826元，當成柯文哲任內新創的政策。柯文哲推稱，老人健保以後要小心，健保費一直上升要注意。

簡追問，是柯文哲任內才做的嗎？為什麼當作自己的政績？柯文哲仍未正面回答，僅說，「我跟你講，中間改成70歲是因為總額要限定，後來決定通通給的時候，這個（預算）一直在擴張，要小心」，一年31億元，估計還會上升。

簡舒培痛批，柯文哲很厚臉皮，柯文哲上任之前就補助65歲健保費 ，柯文哲2016年1月1日停止，將65歲提高到70歲，理由與取消敬老金理由一模一樣，結果2020年突然恢復就變成政績，有道理嗎？

簡舒培也指出，40年次到43年次的人，4個年次的人因為柯文哲上任後，65歲領不到健保費，共約13億到21億元，這些人很委屈，「你要把它收割成政績的時候，要不要跟這些人道歉？」簡接著說，「不需要，因為你是柯文哲」。

簡舒培炮轟，柯怎麼好意思說老人健保是他自己的政績，此時，柯文哲仍跳針回應，「老人健保補助以後還會繼續上升」、「這是政策啦」，簡反嗆「這不是你的政策啊，是馬英九時候的政策！」