日盛投信8日表示，觀察非投資等級債券年初迄今表現，非投資等級債表現反倒較投資級債與公債為佳，其原因除相關債券承受較低的利率風險、七月份在市場情緒改善時隨股市等風險資產走揚，同時也因為非投資等級債發行企業的償債能力來到2008年以來相對健全時期。較低的利率風險，可望在升息循環期間，抵禦公債殖利率走升對債券價格帶來的壓力。

儘管上半年非投資等級債不免因避險情緒出現震盪，然而創新科技引領全球產業趨勢，財務狀態比多數受到景氣循環影響的公司還要來得更穩健，長期違約率更低、即信用品質較佳，因此預期第四季美國升息進入尾聲後，創新科技非投資等級債可望引領整體債市、並展現價值面回升契機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，信評公司穆迪指出，正面影響未來信用市場關鍵之一為「科技創新」，機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技，改變了生產、金融、消費與工作方式，使得科技非投資等級債券2021全年更達到零違約狀態。

科技企業的關鍵地位更確實反映在過去20年，可以明顯看到科技非投資等級債券平均違約率只有1.4％，為整體非投資等級債券違約率3%的一半不到，甚至去年全年更達到零違約狀態，相對金融及能源債券，科技債券的信用品質更為優異。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，科技創新早已延伸到傳統產業升級議題上，而這些幫助各行各業升級的創新科技公司往往具備趨勢財，尤其過去兩年，新冠疫情改變大家的生活模式，線上科技運用已不可逆，疫情反倒成為加速科技創新企業營收獲利的利多因子，進而帶動信評升級的價值重估契機，此等明日之星特質也已反映在過去10年科技非投資等級債相對金融債及整體非投資等級債更優異的績效表現。