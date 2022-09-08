台股7月在國安基金進場護盤，指數於萬四上下形成W短底並啟動跌深技術性反彈，多項利空訊息已多數於盤面反應，今年下半年有望結束自18,619高點震盪下修的走勢，浮現回穩契機。富邦證券提醒投資人可於市場整理期間，選擇前景相對較佳的產業類別逢低分批布局。

為此，富邦證券自8月起至年底推出新戶每月台股(不含興櫃)電子下單交易金額100萬元（含）以下享手續費優惠，同步開立北富銀數位帳戶作為證券交割戶，將可同享2％高利活存優惠。

富邦證券表示，觀測近期台股各面向表現，評價面部份台股於今年6月底本益比已降至10.9倍，為近10年最低水準；本淨比也降至1.82倍回到2020年下半年水準，投資價值逐漸浮現。在籌碼面上，外資調節賣壓減輕、投信持續買超；技術面部分，在7月留下千餘點長下影線，月線技術指標修正壓力舒緩後，中長期技術指標也有利於指數後續回穩表現。

因此，綜合上述各面向推測，台股下半年可望轉為橫向大區間震盪格局，且伴隨中長期指標回穩，指數區間高點有伺機推升逼近季線、半年線潛力，下半年波動區間預估將介在14,000點~16,500點間。

富邦證券自8月起推出新戶手續費優惠活動，只要每月台股(不含興櫃)電子下單成交金額100萬元（含）以下即享手續費優惠。新戶透過富邦證券線上開戶平台，可一次完成開立台股、複委託、財管信託帳戶，若再加開北富銀數位帳戶當作證券交割戶，可享有數位帳戶5萬以內2％高利活存，讓閒置資金也能賺到高利活存利息，活動只至今年底，越早開戶省越多。

另外，透過富邦證券複委託下單海外股票，至年底前還享七國 (美、港、日、英、德、新、滬深)交易市場免收最低手續費，大大降低海外投資的門檻，使投資人可依市場變化分散投資。