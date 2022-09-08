高單價布品及機能性服飾出貨比例提升，短單、急單增加，加上印尼廠產能加入，儒鴻（1476）8月合併營收39.13億元，創同期歷史新高，年增53.82%。儒鴻指出：第三季會是今年營運高峰，第四季則在通膨、客戶消庫存等因素影響下，營運將持平。

除此之外，儒鴻表示，去年生產基地因受疫情隔離政策影響，縮減部分產能造成營收萎縮，致基期較低，今年已恢復正常生產及出口，這也是8月營收創高的原因之一。

功能性產品和運動服客戶訂單比例逐年增加，一向是儒鴻營運成長的動能；儒鴻指出，今年平均單價高的布品出貨比例也較去年高。

儒鴻印尼廠第二期建廠計畫在第二季已完工，每月產能約100萬件，對第三季營收獲利有加分動能。

由於全球服飾市場，因部分品牌廠庫存過高需消化，加上通膨影響消費能力，儒鴻因此認為，第四季的營運應會受到影響，過去傳統的旺季效應會減弱，因此，會以保守的態度看待。