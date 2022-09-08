英國Cineworld Group周三在美國提出第11章破產保護聲請。該全球第二大連鎖戲院業者因為巨大的債務而陷入掙扎。

美國《破產法》第11章（Chapter 11）允許企業在試圖重組債務時繼續營業。Cineworld提出破產保護聲請將涵蓋其在美國、英國和英國王室屬地澤西島（Jersey）的業務，也就是涵蓋該公司大部分的業務。

Cineworld預計在2023年第一季走出破產保護，且在這整個過程中，該公司仍將向所有供應商支付全額款項，並將正常支付員工薪資。

該公司表示，已經從其現有的往來銀行獲得19.4億美元的信貸承諾，在整個債務重整的過程中，其全球業務與旗下電影院應能照常營運。

周三在倫敦交易所，Cineworld股價上漲9.9%，收在4.29便士。

雖然Cineworld重申無法保證現有股權持有人能獲得任何補償，但也不認為向美國提出破產保護聲請會導致其在倫敦上市的股票暫停交易。