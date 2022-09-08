十銓(4967)公布8月營收5.05億元，月增3.86%、年減6.28%，2022年1~8月合併營收42.64億元，年減13.44%。全球消費受到高通膨及美國升息政策影響，消費及商用PC/NB大廠砍單等，全球供應鏈庫存調整尚未停歇。DRAM及NAND Flash IC價格亦隨著供需持續調整中。

十銓8月營收占比為DRAM 62.2%，固態硬碟(SSD)比重達31.7%。品牌SSD整體銷量年成長61.1%，DRAM銷量亦成長15.5%，面對景氣循環仍以擴張品牌市占為主要策略目標。

根據全球數據研究機構最新發布報告指出，受高通膨、俄烏戰爭與疫情等經濟變數影響，消費市場不佳又加上價格波動，伺服器、資料中心對企業級SSD需求放緩。根據研究報告指出，十銓科技除是全球前十大DRAM模組廠外亦穩站台灣第二大品牌，接下來將持續擴充電競品牌，並加強投入OEM市場及工控研發技術。

展望未來，十銓看好次世代Gen5高速SSD、電競DDR5系列產品隨著Intel 13代及AMD Ryzen 7000系列處理器上市後的成長動能。面對高時脈持續突破帶來的高性能，十銓科技研發團隊亦就散熱技術推陳出新，針對不同應用領域，帶給玩家、商用及工控最可靠的解決方案。